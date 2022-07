Rovanperä heerst in Rally van Estland, Neuville volgt als vierde

Teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) volgt als tweede op 29.1 sec. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) en Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) zijn als derde en vierde bevoorrechte getuigen van de sterke prestatie van de nog steeds maar 21-jarige Fin.

De aanval is de beste verdediging. Dat moet Kalle Rovanperä zaterdag gedacht hebben. De Fin won op zeven van de in totaal negen klassementsritten. Of hij nu rijdt op ijzel, sneeuw, asfalt of gravel bij zon of regen, het deert Rovanperä niet. Op elke ondergrond heeft hij dit seizoen bewezen dat hij ontegensprekelijk de beste is. Dat is ook in Estland het geval, daar waar hij vorig jaar zijn eerste WK-zege behaalde.

Thierry Neuville — © ISOPIX

Alle andere rijders moeten zich neerleggen bij de suprematie van Rovanperä. Elfyn Evans en Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1) wonnen op zaterdag elk één klassementsrit. Voor de Hyundai’s van Ott Tänak en Thierry Neuville zit er zonder pech niet meer in dan de derde en de vierde plaats. In de top vijf was er op zaterdag één positiewissel. Neuville schoof op van de vijfde naar de vierde plaats toen Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) lek reed en moest stoppen om een wiel te wisselen. De onfortuinlijke Fin verloor meer dan twee en een halve minuut en zakte meteen naar de zevende plaats.

De tijdverschillen tussen de rijders zijn aanzienlijk waardoor de rally in zijn beslissende plooi lijkt te liggen. De rally van Estland eindigt zondagnamiddag.