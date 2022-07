Duatlete Maurine Ricour bezorgt België negende gouden medaille op Wereldspelen

Maurine Ricour heeft zaterdag het goud veroverd in de duatlon op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham. De 30-jarige Belgische legde de 10 kilometer lopen, 40 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in 2u01:38. De Japanse Ai Ueda pakte twintig seconden na Ricour zilver, de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu werd op 1:04 derde.