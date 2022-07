Weeral sterke Wout van Aert zorgt ervoor dat Jumbo-Visma het geel niet verliest, Tiesj Benoot spreekt van “de perfecte dag”

Het was in het begin van de etappe alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. Pogacar plaatste een paar versnellingen en gele trui Vingegaard zat niet meteen in de buurt. Maar uiteindelijk had de Nederlandse formatie de hele rit perfect onder controle. En dat kwam onder meer dankzij een alweer sterke Wout van Aert. “Het was verbazend dat ze vooraan zo hard bleven rijden.”

“Deze rit werd sowieso al aangekondigd als een zware rit”, vertelde Van Aert voor de camera van Sporza. “Ik had wel niet verwacht dat de start hierbij zo zwaar ging zijn. Er was heel veel interesse voor de vroege vlucht en later in de rit ook een bedreiging voor het klassement (Louis Meintjes dreigde Vingegaard uit het geel te rijden, red.). We moesten dus heel alert zijn.”

Van echte paniek door de vroege prikken van Pogacar was er was er wel geen sprake bij Jumbo-Visma. “We zaten nog met vijf man in het peloton, we waren nog steeds een van de beter vertegenwoordige ploegen. We moesten gewoon geduld hebben. Vooral Mas, Lutsenko en Mas probeerden mee te schuiven met de vlucht. Dat waren drie renners die we absoluut niet vooraan wilden hebben. We zijn geduldig gebleven totdat ze het opgaven.”

“Of ik het gevoel heb dat ik de gele trui heb moeten redden? Nee, maar het was wel verbazend dat ze vooraan zo hard bleven rijden en hun voorsprong bleven uitbreiden. Maar in de finale was het voor ons ook goed om te versnellen en de koers zwaar te maken.”

Benoot: “De perfecte dag”

“Pogacar begon ineens aan te vallen”, gaf Tiesj Benoot zijn versie van de feiten. “Maar de ploeg was gelukkig sterk genoeg om de situatie te controleren. Nathan (Van Hooydonck, red.) heeft het grootste deel van het werk gedaan en ik heb ook wat meegereden. Uiteindelijk denk ik dat we de perfecte dag hebben gehad als je achteraf de uitslag ziet.”

Benoot kende vandaag niet zijn beste dag van deze Tour. “Gisteren voelde ik me ook niet super, maar dat was uiteindelijk niets speciaals als je zag hoe het hele peloton scheurde. Het is niet dat ik me zorgen maak over mijn vorm. Een mindere dag gebeurt al eens.”

“We moesten gelukkig niet te hard rijden om de kopgroep wat terug te halen. Hopelijk beleven we morgen nog een rustige dag en daarna zal de rustdag deugd doen.”