Genk-coach Wouter Vrancken ontgoocheld: “Een gebrek aan bereidheid”

“Op training zie ik een grote bereidheid bij iedereen”, verklaarde Vrancken. “Maar tegen AEK was die er bij sommigen niet. Dat zal voor hen gevolgen hebben naar Club Brugge toe, dat steek ik niet weg. Al bij al gaven we in het veldspel niet zoveel weg, vond ik. Maar twee tegengoals op stilstaande fasen, dat is ook geen prettige vaststelling. Wat er precies fout liep, weet ik niet. Daarvoor moeten we de beelden eerst goed analyseren.”

“Ik verlang ook meer van mijn drie voorspelers. Natuurlijk zijn Dessers en Ito later ingestroomd, maar volume hebben ze intussen genoeg. Nu moeten ze scherper worden. Dat mis ik nog. Conclusie: ik had liever een andere wedstrijd gezien.”

Zondag om 14 uur werkt Genk zijn laatste oefenpot af. Seraing is de sparringpartner, publiek is niet welkom. “Jongens die tegen AEK niet of weinig aan de bak kwamen, zullen dan 90 minuten spelen”, aldus nog Vrancken. Daarna is het tijd om de knopen door te hakken met het oog op de trip naar Jan Breydel.