Eddy Merckx speelt voor brons op Wereldspelen na nederlaag tegen Dick Jaspers

Driebander Eddy Merckx (UMB-6) is er zaterdag in Birmingham (Alabama) niet in geslaagd zich voor de finale van de Wereldspelen te plaatsen. De 53-jarige Antwepenaar moest tegen de Nederlander Dick Jaspers (UMB-1), de regerende wereldkampioen, een 40-16 nederlaag incasseren. Na 14 beurten was het afgelopen. Jaspers scoorde aan een gemiddelde van 2,857 caramboles per beurt, Merckx kwam aan 1,143.

In de andere halve finale staan de Colombianen Pedro Gonzalez (UMB-22) en Jose Juan Garcia (UMB-23) tegenover elkaar.

Op weg naar de halve finales schakelde Merckx de Costaricaan Erick Tellez (UMB-53), met 40-16, en de Spaanse titelverdediger Daniel Sanchez (UMB-2), met 40-38, uit.

De finale wordt zondagnamiddag (17u00 Belgische tijd) gespeeld. Merckx geeft zaterdagavond (22u00) om brons één van de Colombianen partij. In 2013 in het Colombiaanse Cali veroverde Merckx al eens zilver op Wereldspelen. Toen verloor hij in de finale van de Italiaan Marco Zanetti (UMB-3), die vier jaar later in het Poolse Wroclaw in de finale verloor van Sanchez.

Op deze Wereldspelen verzamelden de Belgen tot nu twaalf medailles: acht gouden en vier bronzen.