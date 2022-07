Peru neemt officieel afscheid van bondscoach Ricardo Gareca

“Bedankt dat je ons een van de beste periodes van het Peruaanse voetbal hebt bezorgd. Die herinneringen zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan”, tweette de Peruaanse voetbalbond zaterdag. “‘We hopen dat u blijft successen boeken in uw sportcarrière en dat u zich daar kan blijven mee amuseren.” Peruaanse media meldden eerder al dat Gareca zijn contract met de federatie niet verlengde omdat het aanbod hem niet zinde.

De Argentijn werd in 2015 coach van het nationale elftal. Samen met speerpunten als Paolo Guerrero en Jefferson Farfan kwalificeerde Peru zich voor het WK 2018 in Rusland. Het land mocht zo voor de eerste keer in 36 jaar naar een wereldkampioenschap. Peru liep het WK van dit jaar in Qatar mis na een verlies in de internationale play-offs tegen Australië.

Voor hij de nationale ploeg coachte was Gareca aan de slag als coach van verschillende clubs in meerdere landen in Zuid-Amerika. Intussen wordt zijn naam genoemd bij traditieclub Boca Juniors. Ook in Brazilië gaat de naam van de Argentijn rond. Daar is bijvoorbeeld FC Santos op zoek naar een nieuwe coach.