Tadej Pogacar duidt Van Aert aan als ‘schuldige’ voor vroege aanvallen: “Er ontstond een gat, want Wout zorgt altijd voor verschillen”

“Het was zeker niet gepland”, zei Pogacar over zijn pogingen om weg te raken uit het peloton. ”Van Aert probeerde aan het begin van de eerste klim naar de grote kopgroep te rijden en ik volgde. Er ontstond toen een groot gat, want ja, Wout zorgt altijd voor grote verschillen. Ik probeerde te zorgen dat Vingegaard een inspanning moest leveren om terug te komen. Maar Jumbo-Visma heeft een sterk team, dus uiteindelijk kwam alles terug samen.”

De etappe van vandaag was uiteindelijk niet lastig genoeg om voor grote verschillen te zorgen bij de klassementsrenners. “Het was uiteindelijk een te korte klim“, blikt de Sloveen terug op zijn vroege raid. “Het was dan ook onmogelijk om in de vlucht te raken. Misschien probeer ik het morgen wel opnieuw in de rit naar Carcassonne. De benen voelen nog altijd goed en ook het team is in orde.”

LEES OOK. Meteen in de aanval: Tadej Pogacar bestookt al vroeg in de rit gele trui Jonas Vingegaard, die alle zeilen moet bijzetten