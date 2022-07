Bewoners van woonzorgcentrum Triamant in Velm geëvacueerd voor rook door sigarettenpeuken

De bewoners van de afdeling Bigarreau van het woonzorgcentrum Triamant in Velm zijn zaterdagnamiddag rond 15.30 uur geëvacueerd. In het gebouw hing rook.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ze konden de oorzaak van de rookontwikkeling snel achterhalen. Die werd mogelijk veroorzaakt door sigarettenpeuken.

“Nog voor wij aankwamen waren alle bewoners van de afdeling al geëvacueerd. De rookontwikkeling situeerde zich in een schacht waar de elektriciteitskabels lopen. Wij hebben in de schacht sigarettenpeuken aangetroffen en vermoedelijk hebben de peuken een brandbaar materiaal aangestoken. Dit is beginnen smeulen”, zegt sectorcommandant Dirk Odeurs van de brandweer. “Zodra wij de hele afdeling verkend hadden om de oorzaak van de brandgeur te achterhalen, mochten de bewoners terug naar hun afdeling. Verluchting van de afdeling was niet nodig omdat de schachten zelf een systeem van verluchting hebben.” (jcr)