Politie vraagt omwonenden om mee uit te kijken naar spullen die uit neergestort vliegtuigje vielen in Brugge

Vrijdag werd de doorgaans rustige wijk in Sint-Andries, bij Brugge, opgeschrikt door de crash van een sportvliegtuigje. De piloot, die nog voordat het toestel de grond raakte uit de cockpit kon klimmen met behulp van zijn parachute, raakte daarbij lichtgewond. “In een fractie van een seconde moet je de juiste beslissing nemen”, zegt de piloot, Aalstenaar Rik M.. “Koelbloedig blijven. Piloten worden erop getraind, dus in principe kan iedereen het. Maar je moet het maar doen hé, want in de praktijk kan je zoiets natuurlijk niet echt oefenen.”

De Torhoutsesteenweg werd vrijdagmiddag al snel een verzamelplaats voor ongeruste buurtbewoners. Veel mensen vertoefden in hun tuin, of op de baan, toen het toestel langzaam naar beneden kwam. Dat ging gepaard met het nodige lawaai. “Ik stond in mijn tuin toen ik plots een hels gefluit hoorde”, zegt Joost Desplenter, die in Diksmuidse Heerweg woont, honderden meters verderop. “Je zag de brokstukken van de cockpit in het rond vliegen. Een aantal van die scherven zijn ook in mijn tuin beland. Nog een geluk dat niemand geraakt werd door zo’n scherp projectiel. Dit kon veel erger afgelopen zijn.” Ook bij zijn buren en verderop in de straat werden scherven gevonden.

Meteen na de crash deed de politie van Brugge op Facebook een oproep om in de omgeving alert te zijn voor voorwerpen die tijdens de crash uit het vliegtuig gevallen zouden zijn. “Vind je iets ongewoons in je tuin, neem dan contact op met onze politiedienst zodat we de spullen aan de rechtmatige eigenaar terug kunnen geven.”