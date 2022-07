Michael Matthews kan na twee tweede plaatsen eindelijk winnen: “Ik wou iedereen tonen dat ik meer ben dan een gewone sprinter”

Ein-de-lijk. Na twee tweede plaatsen kon Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) eindelijk wel zegevieren in de Tour. Vandaag was het eindelijk wel prijs voor de Australiër. “Tijdens de laatste klim dacht ik aan mijn vrouw en dochter.”

“Dit is het verhaal van mijn carrière”, vertelde Matthews in het flashinterview, ”Ik ben al zoveel keer door een rollercoaster gegaan. Ik ging vaak door een dal, maar evenveel keer rechtte ik weer de rug. Mijn vrouw en dochter bleven al die tijd geloven in mijn. Tijdens de laatste klim dacht ik aan hen. Ze offeren zoveel op voor mij om mijn dromen te laten uitkomen. Deze overwinning is daarom voor mijn dochter, die vier jaar oud is.”

Het was tot nu toe nog niet de Tour van de Australiër. “Gisteren ging zo slecht, het was echt een rotdag. De ploeg reed in de finale voor Dylan (Groenewegen, red.), maar we kwamen te laat. Dat was echt een gemiste kans. Vandaag was wellicht mijn laatste kans. Eerder werd ik al twee keer tweede. De kansen voor mij begonnen stilaan te slinken in deze Tour. Vandaag wou ik iedereen tonen dat ik meer ben dan een gewone sprinter.”

“Vandaag komt mijn droom uit: solo een etappe winnen in de Tour de France. Dit overtreft al het voorgaande, al mijn tweede plaatsen in mijn carrière. Nochtans was het niet gepland om met zoveel goede klimmers in de ontsnapping te belanden. Ik zat daarnaast ook alleen van de ploeg voorin. Maar Mathew Hayman (ploegleider bij Team BikeExchange-Yayco, red.) gidste me perfect vanuit de volgwagen. Hij is de coolste ploegleider.”