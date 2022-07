Michael Matthews heeft de veertiende etappe van de Tour gewonnen. Op de slotklim kwam de Australier van Team BikeExchange-Jayco nog uit een verloren positie terug en ging hij op en over Alberto Bettiol, die hem even voordien zelf was gepasseerd. Na twee tweede plaatsen heeft Matthews zijn felbegeerde ritwinst eindelijk te pakken.

Gele trui:Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Al vrij snel had een groep van een twintigtal renners een mooie voorsprong te pakken. De eerste ontsnapping leek meteen de goeie, maar dat was buiten Pogacar gerekend, die in het begin van de rit doodleuk besliste om te gaan aanvallen (hierover hieronder meer).

Door de versnellingen van de Sloveen werd de ontsnapping uiteindelijk alweer snel bijgebeend. Na heel wat vijven en zessen kwam er uiteindelijk een nieuwe vlucht tot stand. Een groep van 23 renners had zich losgerukt van het peloton, dat daarna helemaal stilviel en de vluchters de nodige ruimte gaf. De omvangrijke kopgroep bestond uit Soler, Martinez, Cosnefroy, Grobschartner, Kamna, Konrad, Muhlberger, Geschke, Pinot, Meintjes, Uran, Bettiol, Powless, Mollema, Fuglsang, Neilands, Simmons, Matthews, Woods, Sanchez, Küng, Kron en Bonnamour.

De 23 vluchters — © EPA-EFE

Wanneer de koplopers een voorsprong van meer dan tien minuten hadden verzameld, was het duidelijk: de winnaar van vandaag zat voorin. De vluchters werkten lang goed samen, maar met nog 50 kilometer te gaan vond Michael Matthews het wel welletjes. De Australiër ging er alleen vandoor. Met twee tweede plaatsen was hij er deze Tour al dicht bij en nu probeerde hij het dus solo. Bij de achtervolgers regende het tegenvallen, maar even vaak viel het weer stil.

Uiteindelijk slaagden Andreas Kron, Felix Grosschartner en Luis Leon Sanchéz er toch in om de oversteek te maken. We kregen zo vier leiders. Het viertal rondde samen de Côte de la Fage en stoomde door naar de Côte de la Croix Neuve, de slotklim van tweede categorie. Maar dan kreeg Kron plots te maken met een lekke band. Hij moest zijn drie medevluchters zo onherroepelijk laten gaan. Of hoe de pech voor Lotto-Soudal in deze Tour blijft duren.

Matthews, Grosschartner en Sanchéz konden met een voorsprong van een halve minuut aan die slotklim (3km aan een gemiddelde van 10,2%) beginnen. De overgebleven achtervolgers maakten zo nog steeds kans op etappewinst. Na een kilometer klimmen plaatste Matthews voorin een versnelling. De Australiër - nochtans niet de betere klimmer voorin - zag de achtervolgers naderen en ging een tweede keer deze rit solo.

In de achtergrond knalde Alberto Bettiol ondertussen weg van de rest. In een mum van tijd ging hij over Grosschartner en Sanchéz en met nog dik een kilometer tot de top had de Italiaan ook Matthews te pakken. Bettiol probeerde de taaie Australiër meteen over boord te kieperen en daarin slaagde hij ook. Maar Matthews ging met de top in zicht weer op en over Bettiol. Sensatie alom, want hij stoomde daarna door naar een prachtige overwinning.

Volg hier LIVE de slotfase bij de favorieten!

Wat deden de favorieten?

Spanning troef meteen na de start van de rit. Tadej Pogacar gooide op een kort klimmetje de knuppel in het hoenderhok. Na goed tien kilometer koersen zette de Sloveen zich op kop van het peloton en ging hij op de trappers lopen. Gele trui Jonas Vingegaard was niet goed wakker en bengelde achterop, waardoor hij meteen moest achtervolgen. Gelukkig voor de Deen kon hij snel weer aansluiten.

Even later probeerde Pogacar het opnieuw, maar deze keer zat Vingegaard wel meteen in het wiel van zijn voornaamste belager. Het peloton werd door de dubbele aanval wel stevig door elkaar geschud. De aanvallen van de witte trui beloven wel voor volgende week, wanneer de Pyreneeën op het menu staan.

Wat deden de Belgen?

Een ontsnapping van 23 renners, maar daarbij geen enkele landgenoot. Nochtans verkondigden Tim Wellens en Dylan Teuns voor de start van de etappe dat ze gingen proberen om een stekje te veroveren in de vroege vlucht. Teuns probeerde het wel, maar zijn poging droeg niet ver.

Wout van Aert kwam vandaag eens niet in actie aan de tussensprint. Door de omvangrijke kopgroep waren er daar geen punten meer te verdienen bij de doorkomst van het peloton. Later in de etappe zette de groene trui zich wel op kop van het peloton om de vlucht niet té ver laten wegrijden. Louis Meintjes stond lang virtueel tweede in de stand en begon stilaan ook Vingegaard te bedreigen. Een alweer beresterke Van Aert zorgde er eigenhandig voor dat het peloton stevig werd uitgedund en redde zo bijna eigenhandig de gele trui van zijn kopman.

Verder nog iets dat u moet weten?

Na zijn valpartij van gisteren was het vandaag niet de dag van Caleb Ewan. De sprinter van Lotto-Soudal moest al vroeg in de etappe lossen door het aanvalswerk van Pogacar. Daarna begon een lange lijdensweg voor de Australiër, die lang alleen voor de bezemwagen uitreed. Uiteindelijk kreeg Ewan het gezelschap van Tim Wellens, Frederik Frison en Reinhardt Janse van Rensburg, die er mee voor moesten zorgen dat Ewan de finish binnen de tijdslimiet haalde.

