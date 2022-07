In de Broekstraat in Aldeneik is vrijdag een verdacht voertuig gemeld. Het stond er al meerdere dagen geparkeerd en dit wekte ongerustheid bij de omwonenden. Politie Maasland heeft de eigenaar gecontacteerd en die liet weten dat hij zijn auto daar had achtergelaten omdat hij te veel had gedronken. Hij beloofde de auto te gaan verplaatsen.

maw