In de Leuvensestraat in Diest heeft de politie vrijdagavond om 22 uur een drugsdeal vastgesteld. Een Nederlander en een Rus hadden er afgesproken en toen de politie hen controleerde werd nog snel een zakje cannabis in de riool gegooid. Een van de mannen had een knipmes op zak. De nodige pv’s werden opgesteld. maw