Klaar voor de Champions League: Union klopt Feyenoord met straffe 0-4 cijfers, Bart Nieuwkoop trefzeker tegen ex-club

Union heeft in zijn laatste voorbereidingswedstrijd van het nieuwe seizoen vertrouwen getankt met een 0-4-zege tegen Feyenoord in Rotterdam. Nieuwkoop, Ayensa, Sykes en Ziani zorgden voor de doelpunten, tussendoor miste Teuma nog een penalty.

Een week voor de competitiestart, wanneer Union naar Sint-Truiden trekt, stond er bij vicekampioen Union nog één vriendschappelijke wedstrijd op het programma: in en tegen Feyenoord werkte het 2 keer 60 minuten af.

Union was vanaf de start meteen de betere: het zorgde voor een goede balcirculatie en hield de bal goed in eigen rangen. Maar gevaar creëren? Dat lukte aanvankelijk niet. Het was wachten tot minuut 20 vooraleer we de eerste kans zagen, en het was er nota bene eentje voor Feyenoord: Hendrix nam een voorzet in één tijd op de slof, maar Moris had een knappe interventie in petto.

Nadien was het opnieuw eventjes wachten, maar in de 45e minuut was daar dan toch het eerste doelpunt van de wedstrijd: Bart Nieuwkoop kwam alleen voor doel na een schitterende assist van Eckert Ayensa, en de Nederlander liet de unieke kans niet onbenut. Een leuk moment voor de rechterwingback, die tien jaar de kleuren van Feyenoord droeg.

Net voor het uur werd die score zelfs verdubbeld: na een assist achtte Eckert Ayensa de tijd nu rijp voor een doelpunt na een goede corner van Teddy Teuma: 0-2.

© ISOPIX

En ook in de tweede helft, waarin langs beide kanten heel wat jeugd aan de bak kwam, was Union de betere. In de 70e minuut kreeg Union een penalty na een overtreding op Vanzeir, maar Teuma trapte zijn elfmeter te slap in. Maar het was slechts uitstel van executie: verdediger Ross Sykes en jeugdproduct Ilyes Ziani zorgden zowaar nog voor een 0-4 eindstand.

Union tankt zo vertrouwen met het oog op de competitie én de voorrondes in de Champions League, waarvoor op 18 juli geloot wordt.