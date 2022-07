Naaktloper op Halensebaan in Diest: weddenschap met vrienden

Diest

Op de Halensebaan in Diest is vrijdag rond 11 uur een naakte man opgemerkt. Die liep heel erg snel over de weg. Een interventieploeg van Demerdal - naar eigen zeggen: netjes gekleed in uniform - kon de man aantreffen toen die ook weer was aangekleed. Hij verklaarde dat hij een weddenschap was aangegaan met vrienden.