Zaterdagmiddag om 14 uur heeft een brand gewoed in het bosgebied aan de voet van de Oudsberg.

Het vuur brak uit aan de kant van Louwel (Opglabbeek). “Het gaat over een strook van 20 meter bij 20 meter. Alles was snel onder controle. De brandweer blust momenteel nog na omdat het vuur diep in de grond zit”, geeft burgemeester Marco Goossens mee.