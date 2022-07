Al 360 doden door hitte in Spanje, ook meer overlijdens in Portugal

De hittegolf heeft in Spanje sinds zondag al zeker 360 mensenlevens geëist. Dat schrijft de krant La Vanguardia zaterdag op basis van informatie van het Spaanse gezondheidsinstituut Carlos III. Vrijdag alleen, toen het kwik hier en daar steeg tot boven de 45 graden, bezweken 123 mensen aan de warmte. In buurland Portugal zijn tussen 7 en 13 juli al 238 meer overlijdens dan in dezelfde periode vorig jaar geteld, meldt persbureau Lusa dan weer.