Barcelona moet het even stellen zonder trainer Xavi: Spanjaard mag VS niet binnen omdat hij eerder in Iran is geweest

FC Barcelona gaat het nieuwe Spaanse seizoen voorbereiden in de Verenigde Staten, maar bij die afreis zal er voorlopig geen spoor zijn van Xavi. De trainer heeft zich namelijk als voormalig speler van het Qatarese Al Sadd enkele keren in Iran begeven.

Xavi heeft als speler een verleden bij het Qatarese Al Sadd en is voor de Aziatische Champions League al drie keer in Iran moeten gaan voetballen. Omdat de Verenigde Staten Iran als vijandig land zien, zijn er extra paperassen nodig om van een geldig visum te kunnen spreken. Barcelona dacht alles op tijd geregeld te hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. Xavi kreeg dus nog geen ESTA reistoestemming, hetgeen nodig is voor mensen die eerder in Iran zijn geweest en naar Amerika willen reizen. Spaanse media verwachten wel dat dat tegen aanstaande maandag in orde zou moeten zijn.

Xavi zal dus het begin van de voorbereiding missen. Barcelona, met Manchester United-doelwit Frenkie de Jong, zal zich in de VS (meer bepaald Miami) klaarstomen voor het nieuwe seizoen, dat voor de Catalanen op 13 augustus van start gaat.