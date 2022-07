Zonhoven

De overweg in de Engstegenseweg aan het station in Zonhoven is afgesloten. Vrijdagnamiddag gebeurde er een ernstig verkeersongeval. Voor de herstellingen aan de signalisatie kan het verkeer het spoor niet oversteken. Naar verwachting gaat de overweg pas begin volgende week ergens open. Het treinverkeer verloopt al die tijd wel normaal.