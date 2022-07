Kersvers werelduurrecordhouder Ewoud Vromant betrekt familie in het succes: “Bij momenten reed ik met de tranen in mijn ogen”

Victor Campenaerts is niet langer de enige Belgische werelduurrecordhouder. Oost-Vlaming Ewoud Vromant, 38 sinds gisteren, verpulverde in de categorie MC2 in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord van de Ier Colin Lynch met maar liefst drie kilometer tot 46,521 kilometer. “Nooit gedacht dat het zo zwaar zou zijn”, pufte Vromant achteraf.