Opnieuw geen maat op Lorena Wiebes: Nederlandse wint voor derde keer op rij en verstevigt leiderspositie in Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes (DSM) heeft zaterdagmiddag de korte rit in lijn van de Baloise Ladies Tour (cat. 2.1) gewonnen. De 23-jarige Nederlandse hield na 82,8 kilometer van het Nederlandse Cadzand naar Knokke-Heist in een massasprint haar landgenote Amber van der Hulst en de Italiaanse Letizia Paternoster achter zich. Marthe Truyen was met een zevende plaats beste Belgische, net voor Nathalie Bex en Jessy Druyts.

Met deze nieuwe ritzege verstevigde Wiebes haar leidersplaats. Ze heeft nu twintig seconden voor op haar landgenote Ellen van Dijk. De Française Audrey Cordon Ragot heeft als derde 36 seconden goed te maken. Van bij de start lag het tempo erg hoog in het peloton. Er waren enkele schuchtere aanvalspogingen, maar die werden snel teniet gedaan. Een compacte groep zette koers richting de enige rushsprint en ook daar was Wiebes de snelste. Op 39 kilometer gingen de Nederlandse Jeanne Korevaar en de Zweedse Clara Lundmark versnellen.

Het duo mocht de voorlaatste ronde aanvatten met een voorgift van 45 seconden op de grote groep, waarin de rensters van DSM, met blauwetruidraagster Wiebes in de rangen, het tempo bepaalden. Bij het ingaan van de slotronde en de resterende 14 kilometer was de voorsprong geslonken naar 20 seconden. Met nog 9 kilometer voor de boeg zat de aanval van Lundmark en Korevaar erop. DSM zette de sprinttrein op de sporen. Onder anderen Liane Lippert en Pfeiffer Georgi loodsten Wiebes naar haar haar derde ritzege, opnieuw met veel overwicht.

Zaterdagnamiddag staat er nog een tijdrit van 15,6 kilometer op de agenda in Knokke-Heist. De achtste editie van de Baloise Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een kasseirit in het Oost-Vlaamse Deinze.

Vooruitblik op tijdrit

“Ik hoop dat ik de beste tijdrit uit mijn carrière kan rijden”, vertelde Wiebes. “Maar ik weet ook dat Ellen van Dijk de topfavoriete is. Zij is niets voor niets wereldkampioene in die discipline. Mijn teamgenote Pfeiffer Georgi staat ook nog goed in het klassement. Wij gaan alvast ons uiterste best doen.”

“Deze rit verliep in het begin heel rustig, wel met enkele aanvallen. Toen Lundmark en Korevaar gingen aanvallen; controleerden wij met de ploeg en slaagden we erin om opnieuw een massasprint af te dwingen. Daar zorgden Peperkamp, Curinier en Barale voor. Ik hield daarop Georgi en Lippert over om me op weg te zetten in de groepssprint. Ik hoefde het enkel maar af te maken. De spurt verliep wel met wind op kop en eigenlijk kwam ik net iets te vroeg aan de leiding. Uiteindelijk haalde ik het toch.”