Victor Campenaerts nog langer op de troon: Filippo Ganna stelt zijn werelduurrecordpoging voorlopig uit

Filippo Ganna heeft vrijdag na afloop van de dertiende etappe in de Tour de France laten weten dat hij zijn poging om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te breken, voorlopig heeft uitgesteld. Aanvankelijk zou de renner van Ineos Grenadiers het uurrecord op 23 of 24 augustus aanvallen, maar dat wordt nu voor onbepaalde tijd vooruitgeschoven.

Aan de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport vertelde de tijdritspecialist dat hij zich op dit moment volledig focust op de Ronde Van Frankrijk. In de etappe van vrijdag zat Ganna mee in de vlucht en eindigde hij uiteindelijk als zesde. Hij wil nu naar eigen zeggen “niks anders aan zijn hoofd hebben”. Na de Tour wil hij een beslissing nemen over zijn recordpoging.

Volgens Ganna kan zijn poging zelfs tot 2023 uitgesteld worden. Sowieso zal hij het uurrecord dat nu op naam van onze landgenoot Victor Campenaerts staat pas na de wereldkampioenschappen in Australië aanvallen. “Maar het kan zijn dat we er pas volgend jaar aan beginnen”, klinkt het. “Veel mensen vroegen me om dat record van Campenaerts aan te vallen. Het kwam niet van mezelf. In elk geval gaan we er nog even mee wachten”, besloot Ganna.