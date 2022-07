Meteen in de aanval: Tadej Pogacar bestookt al vroeg in de rit gele trui Jonas Vingegaard, die alle zeilen moet bijzetten

Van in het prille begin was het plan van Tadej Pogacar zo klaar als een klontje: gele trui Vingegaard zo veel mogelijk het vuur aan de schenen leggen. En dat deed de Sloveen al na goed tien kilometer rijden. En vooral: Vingegaard moest meteen alle zeilen bijzetten.

Het leek wel alsof Vingegaard even in slaap was gedommeld en dat Pogacar dat in de mot had. Na goed tien kilometer koersen zette de Sloveense witte trui zich op kop van het peloton en zette hij zich op de trappers, met Wout van Aert in zijn spoor. Vingegaard bengelde helemaal achterop en moest meteen achtervolgen. Gelukkig voor de Deen reageerde hij kwiek en kon hij snel weer aansluiten.

Even later probeerde Pogacar het opnieuw, maar toen zat Vingegaard wel meteen in het wiel van zijn felste belager. Het peloton werd door de dubbele aanval wel serieus door elkaar geschud.