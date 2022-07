AAN DE START. Tim Wellens en Dylan Teuns hopen allebei “in de ontsnapping te geraken”, Caleb Ewan: “Vandaag draait om overleven”

“Ik hoop dat ik dit keer in de ontsnapping kan geraken”, vertelt Tim Wellens bij VTM. “Dat is de voorbije keren altijd al heel moeilijk geweest. Uiteindelijk komen de beste renners naar boven en daar ben ik tot dusver nog niet bij geweest. Ik wil heel graag in de vlucht geraken, maar daarnaast wil ik ook niet over mijn limiet gaan. Het is opnieuw een mooie rit.”

Ook Dylan Teuns deelt de mening van Wellens. “Het is een etappe voor de ontsnapping vandaag, dus ik heb die zeker aangeduid. Maar misschien is dat bij heel veel andere renners ook zo waardoor het opnieuw een grote strijd zal worden. Op papier ligt de rit mij, maar we zullen de benen moeten afwachten en zien hoe lastig de warmte het ons maakt”, aldus Teuns voor de camera’s van VTM.

Overleven voor Ewan

“De pech van gisteren was opnieuw niet fijn, ik zat er erg verveeld mee, maar eerlijk gezegd word ik het stilaan gewoon”, begon de onfortuinlijke Caleb Ewan zijn betoog. “Vandaag draait absoluut alleen om het overleven. Morgen zou dan weer een nieuwe kans kunnen zijn. Al hangt het er natuurlijk vanaf hoe ik me voel en hoe de andere sprintteams voor de dag komen. Gisteren was ook voor hen een teleurstellende dag. Er komen steeds minder kansen voor sprinters als ik dus hopelijk kunnen we het morgen beter controleren.”

Ewan kwam nog even terug op het voorval van gisteren met de volgwagen van Alpecin-Deceuninck en de wedstrijdjury die er zich mee ging moeien. “Ik weet niet exact wat de regels zijn, maar om opnieuw in de koers te geraken, heb je wat hulp nodig. Het was ook niet dat ik teruggebracht werd naar het peloton, maar naar een geloste groep. Bovendien was het een volgwagen van een ander team. De positie waar ik inzat, was sowieso al nadelig. Het was vriendelijk van Alpecin om dit te doen, maar om ze hier nu een boete voor te geven? Ik wist zelfs niet dat dat kon. Maar OK, de jury moet doen wat zij denkt dat het beste is.”