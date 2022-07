Een wandelaar kon deze beelden maken in een afgesloten vijvergebied in Limburg. — © Natuurhulpcentrum

Hasselt/Oudsbergen

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek kreeg beelden binnen van wandelaar die een 500-tal eenden in waterrijk gebied in Hasselt kon filmen. “Het gaat om tamme eenden van allemaal dezelfde leeftijd”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. “Toevallig op waterplassen of moerasgebieden die ingekleurd zijn als jachtgebied. Waarschijnlijk uitgezet voor de jacht.”