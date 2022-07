Kernkabinet zit opnieuw samen over pensioendeal

De zwaargewichten in de federale regering proberen al weken een akkoord te vinden over een hervorming van de pensioenen. Er lagen in eerste instantie vier maatregelen op tafel: de herinvoering van een pensioenbonus, het deeltijds pensioen, een versterking van de pensioenrechten voor vrouwen en de toegang tot het minimumpensioen, dat Vivaldi eerder al optrok naar 1.500 euro.

Vooral over die laatste kwestie lagen de visies nog erg ver uiteen. Volgens bronnen stond de PS van minister van Pensioenen Karine Lalieux dinsdagavond nagenoeg volledig geïsoleerd in het dossier. Op vraag van een aantal partijen rond de tafel wordt ook de toegang tot het vervroegd pensioen na 42 jaar carrière en de vroege pensioenleeftijd van militairen en het rijdend personeel van de NMBS besproken.

De spanning zou dinsdagavond naar verluidt gespannen zijn geweest, maar volgens bronnen zijn er intussen in de luwte wel gesprekken geweest met de betrokken kabinetten en dat van premier Alexander De Croo.

Of de regering zaterdag al een uitweg vindt, is niet zeker. De Croo schoof eerder de datum van 21 juli naar voren als deadline, Lalieux hield het donderdagavond in de Kamer op “een snel maar evenwichtig akkoord”. Gehaast leek ze toen in elk geval niet: “als mijn naam ‘madame non’ wordt omdat ik de rechten van werknemers en arbeiders verdedig, dan zal ik die titel met trots dragen”, zei ze.