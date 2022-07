Michel Platini wil na vrijspraak in fraudezaak niet meer werken voor FIFA en UEFA: “Mediapauze verdiend”

Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini wil niet meer werken voor de internationale voetbalbonden FIFA en UEFA. Ook de Franse bond is uitgesloten. Dat heeft de 67-jarige oud-topvoetballer vrijdag gezegd in een interview bij de Franse zender LCI, ongeveer een week na zijn vrijspraak in een fraudezaak. “Dit heb ik al lang geleden besloten, maar ik wilde het met opgeheven hoofd zeggen en niet als aangeklaagde.”