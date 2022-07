Elise Vanderelst strandt op WK atletiek in reeksen 1.500m: “Dit begrijp ik niet”, ook Tim Van de Velde uitgeschakeld in reeksen 3.000 m steeple

Onze 24-jarige landgenote wist al na de eerste reeks dat het een bijzonder moeilijk verhaal zou worden, want in 4:10.45 eindigde ze op de elfde plaats, terwijl enkel de top zes en de beste zes verliezende tijden van de drie reeksen naar de halve finales mochten. Ze bleef ook ver boven haar persoonlijk record (4:02.63), neergezet in 2021 in Firenze. Uiteindelijk bleek dat Vanderelst niet verder kwam dan een 35e plaats in de einduitslag, op een totaal van 42 deelnemers.

Op haar eerste WK bij de elite wou de atlete uit Bergen vooral ervaring opdoen met het oog op de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad Parijs.

“Geen verklaring voor”

“Ik begrijp dit niet. Ik heb er echt geen verklaring voor”, stamelde de Europese indoorkampioene van vorig jaar in het Poolse Torun in de mixed zone. “Voor het vertrek heb ik in België nog een goeie 800 meter gelopen en intussen was ook het uurverschil geen probleem meer. Mijn trainingen waren goed, ik sliep goed. Mijn coach verzekerde me dat ik er klaar voor was en de kine zei voor de race nog dat ik ontspannen was. Alle lichten stonden dus op groen”, aldus Vanderelst, even voordien nog in tranen.

Op het moment dat het tempo omhoog ging, moest onze landgenote echter passen. “Er zat niets meer in de benen. Eigenlijk voelde ik al van in het begin dat het niet goed zat. Vorig jaar op de Memorial had ik iets soortgelijks voor, maar toen was er de verklaring dat ik vermoeid was omdat we aan het einde van het seizoen waren. Dat is hier natuurlijk niet het geval. Voor mij is dit zowat het seizoensbegin, aangezien ik het indoorseizoen vorige winter heb overgeslagen. Ik voelde me fris en dacht dat mijn piekmoment er zat aan te komen. Dit is echt verbazingwekkend. Frustrerend zelfs, maar je moet gewoon verder. Ik ben nog jong en München komt er volgende maand reeds aan.”

Tim Van de Velde sneuvelt in reeksen 3.000m steeple

Tim Van de Velde heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 3.000 meter steeple, op de openingsdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Onze 22-jarige landgenoot, die in de Verenigde Staten zijn WK-debuut vierde, eindigde in de eerste reeks in 9:03.11 op de dertiende en tevens laatste plaats en is daarmee reeds zeker van de uitschakeling. De beste drie van elke reeks en de overige zes verliezende tijden gaan naar de finale.

De snelste tijd in zijn reeks kwam op naam van de Marokkaan Soufiane El Bakkali (8:16.65), die eerder al de beste tijd van het jaar liep.