Man is sprakeloos wanneer zijn peperdure Lamborghini plots in brand schiet tijdens rit — © Caters News via KameraOne

Ciro Ciampi beleefde onlangs een rotdag. De 45-jarige man uit het Engelse Bedford reed samen met zijn dochter Tia in zijn Lamborghini, tot hij plots grijze rook uit de motor zag komen. Niet veel later vatte de sportwagen vuur en bracht hij zijn dochter in veiligheid.

Nadien probeerde Ciro zelf de brand te blussen, maar dat had geen zin. Uiteindelijk moest de brandweer de vlammen doven en was de sportwagen ter waarde van ongeveer 235.000 euro helemaal verwoest. “Ik ben letterlijk sprakeloos nu”, zei hij in een video die hij meteen na de brand maakte. Waarom de Lamborghini vuur vatte, is voorlopig onduidelijk.