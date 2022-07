Recordpoging Hoet-Monsieur loopt slecht af, om 12u is Ewoud Vromant aan de beurt

In het Zwitserse Grenchen is de werelduurrecordpoging van de paralympische tandem Hoet-Monsieur fout afgelopen. Met nog iets meer dan vijf minuten te gaan, kon Griet Hoet de inspanning niet meer aan. Om 12u is Ewoud Vromant aan de beurt in de categorie MC2.

Een officieuze poging van een Australische tandem eindigde op net geen 43 kilometer en stond in de tabellen als het eerste, niet-officiële werelduurrecord. Voor het duo Hoet-Monsieur lag de lat duidelijk hoger. De Gentse Griet Hoet, slechtziend, en haar stuurvrouw Anneleen Monsieur kozen voor een schema van lage negentien seconden per ronde, goed voor een gemiddelde snelheid van 46km/u. “Ik ben bang dat we te snel zullen starten maar onze coach heeft beloofd dat hij zich dan kwaad zal maken”, zei Griet Hoet daar gisteren nog over.

Niemand hoefde zich kwaad te maken. Het duo, in Tokio nog goed voor olympisch brons, hield zich perfect aan het ‘pacing’ schema. Al gingen de rondetijden na twintig minuten naar de twintig seconden. Dat gebeurde sneller dan verwacht waardoor de gemiddelde snelheid halfweg zakte tot net onder de 46 kilometer.

De laatste twintig minuten was er dan ook een van hangen en wurgen. De rondetijden liepen te snel op waardoor het minimale doel, de grens van de 45km, plots een hoge klip werd. Tot het voor Griet Hoet plots fout liep. Gelukkig kon stuurvrouw Anneleen Monsieur de fiets nog overeind houden en werd een val vermeden. De klok werd stilgezet na 41,170m. “Ik voelde na veertig minuten dat Griet haar positie niet meer zo goed kon houden”, vertelde pilote Anneleen Monsieur achteraf. “Ik vroeg haar om stil te blijven zitten maar plots voelde ik haar gewicht tegen mij. Dan voelde ik dat het fout zat. Dit is verschrikkelijk. We waren er zeker van dat we 46km zouden halen en zaten de eerste twintig minuten dan ook op schema. Of die 41 kilometer officieel is, is helemaal niet van tel.”

Griet Hoet verloor nooit het bewustzijn en kon na een vijftiental minuten in een rolstoel worden afgevoerd. Naar een reden wordt nog gezocht, al is het mogelijk dat de lichaamstemperatuur van Hoet, als tweede op de fiets, hoger is opgelopen dan die van de piloot en dat dit voor de appelflauwte heeft gezorgd. De onfortuinlijke renster werd nog naar het ziekenhuis afgevoerd voor onderzoek maar stelt het intussen wel. De Internationale Wielerunie UCI liet weten dat om medische redenen het record niet gehomologeerd kan worden.