Kalidou Koulibaly (ex-Genk) maakt toptransfer van Napoli naar Chelsea

Koulibaly moet bij de Blues de defensieve leemte invullen die vertrekkers Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (FC Barcelona) lieten. De Senegalees geldt al enkele jaren als één van de beste centrale verdedigers ter wereld.

“Ik ben heel blij hier te zijn”, zei Koulibaly in een eerste reactie. “Chelsea is een grote ploeg en het was altijd mijn droom om in de Premier League te spelen. Chelsea kwam in 2016 al een eerste keer langs voor me, maar we raakten er toen niet uit. Nu waren ze er weer en ik aanvaarde hun bod omdat ik heel graag voor hen in de Premier League wilde spelen. Mijn goede vrienden Edou (Mendy, red.) en Jorginho maakten de keuze voor me makkelijker.”

Sinds zijn transfer van Racing Genk in de zomer van 2014 groeide hij bij Napoli uit tot een absolute sterkhouder. Hij kwam er in acht seizoenen tot 317 officiële duels, waarin hij veertien keer scoorde en acht assists gaf. Met Napoli veroverde hij de Coppa Italia in 2020 en werd hij drie keer vicekampioen (2016, 2018 en 2019).

Met Genk won hij de Beker van België in 2013. Hij kwam bij de Limburgers tussen de zomers van 2012 en 2014 92 keer in actie (3 goals, 5 assists).

Koulibaly is al jaren kapitein van de Senegalese nationale ploeg. Hij telt 62 caps en won in februari met zijn teammaats nog de Afrika Cup.