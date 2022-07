Eén dode en vier gewonden bij zware crash langs E40 richting kust: “Bestuurder werd wellicht onwel”

Bij een zwaar ongeval langs de E40 in Beernem richting kust is zaterdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Vier passagiers raakten gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.10 uur in de richting van de kust. De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over het stuur, raakte van de snelweg af en kwam tot stilstand in een diepe gracht. De brandweer moest de bestuurder en vier passagiers uit het wrak bevrijden. Eén persoon, de bestuurder, kwam ter plaatse om het leven. De vier passagiers werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Over de omstandigheden van het ongeval is momenteel nog niet zoveel geweten. “Volgens de eerste informatie raakte de bestuurder wellicht onwel”, klinkt het bij de federale politie. “Er raakten geen andere wagens bij het ongeval betrokken.” Door het ongeval is de rechterrijkstrook versperd.