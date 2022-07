Alpecin-Deceuninck krijgt na uitbrander nu ook boete voor Caleb Ewan te helpen na val: en dat is dan 1200 Zwitserse frank!

Een geldboete, het is vlug geschreven in de Tour. Neem nu de situatie met Caleb Ewan die na zijn zware val achter de volgauto van Alpecin-Deceuninck belandde en daar dankbaar gebruik van maakte. Volgens de letter van de wet is dat een inbreuk, maar volgens de geest…

In de Tour werkten ze vrijdagmiddag wel volgens de letter van de wet. Dus kreeg Christoph Roodhooft als eerste ploegleider 500 Zwitserse frank boete (507,19 euro) voor deze inbreuk en nog eens 500 Zwitserse frank erbovenop wegens het negeren van het bevel van de UCI-wedstrijdcommissaris op de motor. De onfortuinlijke Caleb Ewan zelf kreeg 200 Zwitserse frank (202,87 euro) aan zijn broek, een minuut straftijd, werd 10 punten afgetrokken in het puntenklassement en ook een punt afgetrokken in het… bergklassement. Dit allemaal volgens het UCI-artikel 2.12.007, alinea 8.1.

“Ik kon daar niet harder rijden”

De man aan het stuur was evenwel ploegleider Michel Cornelisse. “Ik weet niet waarom deze man zich zo druk maakte”, vertelde de Nederlandse ploegleider aan de NOS. “Hij was boos, maar ik was dat ook. Ik kon daar niet harder rijden. Er reden motoren vóór mij (zelfs van de bereden politie, red) en Ewan haalde al een snelheid van 80 km per uur. Die man heeft geen gevoel of zo. Het was geen renner van mijn eigen ploeg die achter mijn auto zat en die jongen was gevallen. Hij was niet gelost.”

Bij het voorbijrijden bedankten ze in de volgauto van Lotto-Soudal de houding van de collega’s van Alpecin-Deceuninck. “Dat doe je toch onder elkaar. Ik zie de hele week niets anders gebeuren. Ik vind het ook niet meer dan normaal”, legde hij uit aan www.wielerflits.nl.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(hc)