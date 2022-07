Lonen van VRT-vedetten gelekt: dit zijn de absolute topverdieners

700.000 euro bruto per jaar voor Tom Waes, minstens 500.000 euro voor Jeroen Meus en Philippe Geubels en 400.000 euro voor Niels Destadsbader. Dat laatste getal mag dan de verloning zijn die vorige maand nog voor ophef zorgde, hij is niet eens het best betaalde VRT-schermgezicht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Een complexe puzzel van exclusiviteitscontracten, volumedeals en consultancy-opdrachten”, zo beschrijft de krant de verloning van de grootste schermgezichten van de openbare omroep. En één die doorgaans met veel mysterie omhuld blijft. Vorige maand lekte daarover een eerste aanzet uit. in het VRT-jaarverslag werd in enkele zinnetjes melding gemaakt van elf VRT-gezichten die tussen 101.000 en 300.000 euro bruto per jaar verdienen. “Zes exclusiviteitsovereenkomsten hebben een waarde van meer dan 300.000 euro bruto.” stond er nog. Maar de grootste toplonen blijken nu weggelegd voor vaste waardes Tom Waes, Jeroen Meus, Philippe Geubels, Ben Crabbé en Niels Destadsbader.

LEES OOK.Siska Schoeters: “Ik hoop dat mijn dochter zich nooit hoeft af te vragen of haar mannelijke collega’s meer verdienen”

Tom Waes

Het grootste kijkcijferkanon en de man van vele talenten is ook het best betaald, met een geschatte brutovergoeding van minstens 700.000 euro per jaar. Het gaat om de facturen die Waes via zijn vennootschap aanrekent aan de VRT,maar hoeveel hij er zelf netto aan overhoudt is moeilijk te zeggen. In ruil levert Waes ook flink wat op. Hij presenteert onder meer al zeven seizoenen en 61 afleveringen lang ‘Reizen Waes’, met pieken tot 2 miljoen kijkers. De negen afleveringen van ‘Kamp Waes’ waren elk goed voor meer dan 1,7 miljoen kijkers. En ook de fictiereeks Undercover had een miljoenenpubliek.

Tom Waes — © Jo Voets

Jeroen Meus

Nagenoeg dagelijks op het scherm met ‘Dagelijkse kost’, en al meer dan 2.500 keer voor gemiddeld een half miljoen kijkers. Het contract van Jeroen Meus werd pas verlengd voor lange tijd. Zijn brutoloon van minstens 500.000 euro per jaar is een combinatie van een exclusiviteitscontract, een volumedeal – hij garandeert een zekere hoeveelheid programma’s te maken – en een deel van de merchandising.

Jeroen Meus — © VRT - Sam Van den Brandt

Ben Crabbé

Al jaar en dag staat Ben Crabbé in voor de succesvolle trekker voor ‘Het Journaal’. Sinds 1994 presenteert hij al bijna 6.000 afleveringen lang onafgebroken Blokken, een quiz waar geen enkele andere zender mee kan concurreren. Nog steeds haalt elke aflevering een half miljoen kijkers. Hij krijgt daarvoor per aflevering een vergoeding van 2.000 euro. Volgens andere tv-makers is dat nog te weinig, schrijft Het Laatste Nieuws.

Ben Crabbé — © VRT - Sofie Silbermann

Philippe Geubels

Ook bij Philippe Geubels gaat het om een combinatie van een volumedeal, een exclusiviteitscontract en een consultancy-contract. Zijn exclusieve overstap naar de VRT in 2018 kwam er dankzij een fors financieel voorstel. Maar vooral ook met de mogelijkheid om ‘Taboe’ te maken, een programma dat de commerciële omroepen niet zagen zitten maar dat tot 1,6 miljoen kijkers wist te raken. Daarnaast maakte hij ook de panelquiz ‘Is er een dokter in de zaal?’ en de fictiereeks ‘Geub’.

Philippe Geubels — © Kris Van Exel

Niels Destadsbader

Ooit begon de zanger-presentator als wrapper bij Ketnet en als Ronaldinho bij ‘F.C. De Kampioenen’, daarna maakte hij resoluut het mooie weer bij VTM. De zender betaalde hem zowat 300.000 euro, en ging niet in op zijn vraag voor een forse opslag. Ook SBS paste. VRT deed wel een “marktconform voorstel”, zoals dat heet. Met als extra troef de mogelijkheid om zowel radio als tv te maken. Samen met Siska Schoeters presenteert hij deze zomer de ‘Zomerhit’-shows en maakt hij het wekelijkse programma ‘Meer zomer’ op Radio 2. De langverwachte grote tv-show van Destadsbader is voor de lente van volgend jaar.