Mexico arresteert beruchte drugsbaron die op FBI-lijst van meest gezochte criminelen stond

In Mexico is vrijdag een beruchte Mexicaanse drugsbaron opgepakt, die in de VS op de lijst van de tien meest gezochte criminelen staat. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten gemeld.

Rafael Caro Quintero werd door Mexicaanse mariniers gearresteerd in de noordelijke deelstaat Chihuahua. Speurhond Max wist hem te lokaliseren. De 69-jarige crimineel stond op de lijst van de tien meest gezochte personen van de FBI wegens de ontvoering en foltering van en de moord op een Amerikaanse agent van de antidrugseenheid DEA, Kiki Camarena, in Mexico in 1985, aldus de FBI. Washington had maar liefst 20 miljoen dollar veil als beloning voor zijn gevangenneming.

De Mexicaan was een van de oprichters van het eerste grote drugskartel, dat van Guadalajara, in de jaren zeventig. Volgens de FBI bekleedt hij nog steeds een invloedrijke positie in onder andere het Sinaloakartel. Caro Quintero gold in de jaren tachtig als even machtig als de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar.

Caro Quintero werd voor het eerst gearresteerd in 1985 en vervolgens in Mexico berecht en veroordeeld tot 40 jaar cel. In 2013 kwam hij echter vrij op grond van een juridische fout. De Mexicaanse justitie verzocht kort daarna opnieuw om zijn arrestatie, maar intussen was hij ondergedoken. De Verenigde Staten hebben om de uitlevering van de man gevraagd.

Moord op Amerikaanse agent

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft Mexico al bedankt voor de arrestatie. “Er is geen schuilplaats voor iemand die een Amerikaanse wetshandhaver ontvoert, martelt en vermoordt”, aldus Garland.

De Amerikaanse agent Enrique Kiki Camarena werd op 7 februari 1985 in Mexico ontvoerd. Zijn lichaam werd op 5 maart ontdekt. Hij stond volgens de DEA op het punt een belangrijke aanvoerlijn voor drugs te ontmantelen.

Quintero is een van de hoofdpersonages van de populaire Netflix-reeks ‘Narcos: Mexico’, over de opkomst en val van beruchte Mexicaanse drugskartels en hun strijd met de DEA.