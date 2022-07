Daan Stuyven staat na zware inzinking weer op in de bergen: “Ik heb iedereen tot het uiterste gedreven. Inclusief mezelf”

Hier volgt het rauwe verslag van een inzinking en de heropstanding van Daan Stuyven. Ik vraag het u met mededogen te lezen, niet als een ramptoerist. Dit verhaal gaat immers over een mens. Een kwetsbare mens die door de knieën is gegaan en weer recht zal krabbelen. Hetzelfde kan ook u, mij of een geliefde van ons overkomen. Ik verklap u alvast het einde. Daan is in Val di Togno niet op de hoogste alpenweide geraakt. Maar hij heeft er wel zijn hoogste berg beklommen.