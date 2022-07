Jurgen Van den Broeck laat zijn licht schijnen over huidige editie: “In mijn tijd was Jumbo al obsessief met de Tour bezig”

Jurgen Van den Broeck (39) laat zijn licht schijnen over het verdere verloop van de Tour. Exact tien jaar geleden zou hij in de Tour eindigen op de vierde plaats, vijf jaar later sloot hij zijn carrière af bij … Team LottoNL-Jumbo, de voorloper van de ploeg die momenteel de Tour overheerst. Samen met de Kempenaar blikken we nog heel even terug, maar ook vooruit op het verloop van de editie 2022.