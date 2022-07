“Het Vooolk! Met den uitslag van de Ronde van Frankrijk”, ode aan een stukje cultureel erfgoed

‘Het Vooolk! Met den uitslag van de Ronde van Frankrijk!’ Als het getsjirp van krekels en sprinkhanen hoort de kreet decennialang bij een Vlaamse zomeravond. Van internet of Twitter is nog geen sprake. Maar ook in de vorige eeuw wil de Vlaming niet wachten tot zijn krant de volgende dag in de bus valt om te lezen wat er in de Tour is gebeurd. 36 jaar lang, tot 1982, pakt de krant Het Volk uit met een extra avondeditie. Een race tegen de tijd waarbij tientallen medewerkers, duizenden verkopertjes en een heuse luchtvloot worden ingezet. Het Rondekrantje wordt cultureel erfgoed.