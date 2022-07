Gegokt en verloren, gemengde 4x400m voor het eerst geen finale: “Dit is een ontgoocheling”

Voor het eerst haalt de gemengde 4x400m de finale van een internationaal kampioenschap niet. Makkelijk was het niet, want in de reeks met de eerste zes landen van Tokio 2021 lootten ze daarenboven binnenbaan één, een nadeel door de scherpere bochten.

Alexander Doom (45.89), Camille Laus (51.47), Christian Iguacel (47.31) en Helena Ponette (51.34)– in die volgorde – konden geen vuist maken: zevende in 3.16.01, hun persoonlijk record bedraagt 3.11.51. Dat was wel met onder meer Kevin Borlée of Naomi Van Den Broeck. Kortom, gegokt en verloren. Doom: “Als je de serie zag, kon je je afvragen of we het misschien anders moesten aanpakken, maar je weet niet op voorhand wie andere landen opstellen.”

Waarom Kevin dan niet liep? Laus, de vriend van Kevin: “De coaches vertrouwden in vier mensen die een superseizoen lopen. Ze hebben zich zelden vergist.”

Jacques Borlée, een van de coaches: “Dit is een ontgoocheling, we hadden de lopers om ons te kwalificeren. Maar als een atleet 47 seconden loopt, wordt het moeilijk.”

Hij doelt op Iguacel. Iguacel: “Ik loop niet mijn beste koers maar moest eerst knokken tegen een Pool, dan bij een groepje proberen te komen, want anders gingen we sowieso niet door, en bekoop dat wat op het einde.”

Hoogspringer Thomas Carmoy kon zich met zijn beste sprong van het seizoen - 2,25m, zijn persoonlijk record bedraagt 2,28m, niet plaatsen voor de finale. (hjb)