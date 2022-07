Engeland zet groepswinst in de verf met vijf goals tegen Noord-Ierland op EK vrouwenvoetbal

Engeland heeft vrijdag op het EK vrouwenvoetbal in eigen land met 5-0 gewonnen tegen Noord-Ierland. Engeland eindigde zo in groep A als winnaar met het maximum van de punten, 14 gescoorde doelpunten en 0 tegendoelpunten.

Engeland domineerde de hele eerste helft, maar het doelpunt viel pas op slag van rust. Na een warrige fase stond Francesca Kirby (40.) op de juiste plek om de bal in doel te werken. Een paar minuten later legde Beth Mead (44.) de wedstrijd al in een beslissende plooi. Na rust gingen de Engelsen gewoon door op hun elan. Alessia Russo (48.) kopte de 3-0 binnen. Niet veel later mocht Alessia Russo (53.) haar tweede van de avond prikken, 4-0 voor Engeland. Voor Noord-Ierland werd het nog pijnlijker wanneer Kelsie Burrows (76. o.g.) haar eigen doelvrouw verschalkte.

Engeland wordt zo groepswinnaar met 9 op 9. Noord-Ierland moet afdruipen met 0 punten en een laatste plaats.