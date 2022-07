Cameron Smith is halfweg ‘The Open’ de nieuwe leider, ook Thomas Detry en Thomas Pieters stoten door

Halfweg ‘The Open’, het vierde en laatste majortoernooi in het golf, heeft de Australiër Cameron Smith de leiding (-13) overgenomen van de Amerikaan Cameron Young (-11), die nu tweede is. In hun zog volgen de Noord-Ier Rory McIlroy en de Noor Victor Hovland met -9. Onze landgenoten Thomas Detry en Thomas Pieters met een respectievelijke 18de en 46ste plaats halen vlotjes de cut. Aan de keerzijde zitten titelverdediger Collin Morikawa en Tiger Woods die vroegtijdig naar huis mogen.

Dag twee van ‘The Open’ bracht een evenaring van de beste ronde van het toernooi en daar tekende Cameron Smith voor. De Australiër met zijn gekend nektapijt had genoeg aan 64 slagen. Hij produceerde in zijn 18 holes zes birdies en een eagle (hole 14). Met dagscores van -5 en -8 of een totaal van -13 leidt Smith na 36 holes met 2 slagen.

Dat Cameron Young zijn openingsronde niet ging herhalen was te verwachten. Toch hield de leider na de openingsdag met een ronde in -3 nog meer dan aardig stand. Young totaliseert een score van -11 en staat tweede.

Op de derde stek staan Rory McIlroy en Victor Hovland met -10, ofte 3 slagen meer dan leider Smith. McIlroy die al 8 jaar op zoek is naar een nieuwe majortitel blijft na een -4 ronde misschien wel de grootste kanshebber. Voor de 24-jarige Hovland die dag twee rondde in -6 is het de eerste maal dat hij in deze situatie bevindt.

Na een degelijke eerste ronde in -2 bevestigde Thomas Detry dit resultaat. Hij deed dat door in 69 slagen (-3) de 18 holes vol te maken na 5 birdies, een bogey (hole 11) en een double bogey (hole 4). Detry kent een totaal van -5 en als 18de kwalificeert hij zich voor het eerst voor de eindfase van ‘The Open’.

© AFP

Thomas Pieters tapte uit een ander vaatje tijdens zijn tweede ronde. Het moest wel want de 30-jarige Antwerpenaar stond na de openingsdag pas 119de. Nu putte Pieters wel de birdies weg en dit op holes 1, 5, 6, 7, 9 en 14. Het enige smetje op zijn kaart was de bogey op holes 16. Na 75 slagen (+3) noteerde Pieters er nu 67 stuks (-5) om op een totaal van -2 uit te komen. en daarmee staat hij 46ste.

Bij de verliezers zitten onder meer titelverdediger Collin Morikawa. Zoals verwacht haalde Tiger Woods ook het weekend niet. De 15-voudige majorwinnaar genoot met volle teugen van wat zijn mogelijks laatste ronde op de heilige grond van de Old Course was. Woods raakte zwaar geëmotioneerd toen hij onder massaal steun de laatste hole afwerkte.