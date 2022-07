Oostenrijk plaatst zich voor kwartfinale op EK vrouwenvoetbal na makkelijke zege tegen onzichtbare Noren

De Oostenrijkse vrouwen hebben zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Tegen een zwak Noorwegen trokken de Oostenrijkers met 1-0 aan het langste eind.

Zowel Oostenrijk als Noorwegen had tot dusver drie punten gepakt uit twee wedstrijden. Met Engeland dat soeverein de eerste plek zou innemen, moesten Oostenrijk en Noorwegen onder elkaar uitmaken wie er ook zou doorstoten naar de volgende ronde. En de Oostenrijkse vrouwen hadden er het meeste zin in, want ze lieten de Noren, met vedette Ada Hegerberg, geen kans. Na 37 minuten was het na talloze pogingen raak voor Oostenrijk. Nicole Billa knikte een voorzet van Verena Hanshaw tegen de touwen.

Voor de Noren, die vooraf hoog werden ingeschat, kwam er ook in de tweede periode geen beterschap. Oostenrijk kwam alleen in het absolute slot een beetje in gevaar, maar Hegerberg en co waren niet bij machte om de bal voorbij Zinsberger te krijgen. Oostenrijk zelf creëerde nog een aantal kansjes maar het zou uiteindelijk bij die ene goal blijven. Daarmee wacht Oostenrijk Duitsland op in de kwartfinale van het EK. Noorwegen zien we na een opnieuw slappe prestatie niet meer terug. Net zoals vijf jaar geleden in Nederland eindigt het voor de Noren in de groepsfase.