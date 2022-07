Burnley strikt RSCA-keeper Bart Verbruggen voor zo’n 5 miljoen

Anderlecht gaat met Bart Verbruggen (19) een tweede speler verkopen aan Burnley. The Clarets sturen aan op een deal van zo’n 5 miljoen euro voor de talentvolle doelman en dat zal RSCA niet weigeren.

Burnley liet zijn eerste doelman Wayne Hennessey vertrekken naar Nottingham Forest en dus ligt de weg voor Bart Verbruggen naar Turf Moor wijd open. Volgens Engelse bronnen dreef de club van Kompany het bod op de doelman op tot zo’n vijf miljoen euro, maar bij Anderlecht benadrukken ze dat zo’n deal altijd een totaalpakket betreft. Elke transfer bestaat uit een vaste prijs, een aantal (haalbare) bonussen en een percentage op een doorverkoop. Het is voorlopig niet duidelijk of dit bedrag inclusief of exclusief extra’s is. Wordt die 5 miljoen euro later nog overstegen of net niet?

Hoe dan ook zal Bart Verbruggen de Brusselaars een enorme meerwaarde opleveren, want hij werd in 2020 voor 300.000 euro weggeplukt bij NAC Breda. Bij paars-wit werd de Nederlander aanzien als de keeper van de toekomst, maar tot nu toe was hij vooral de doublure van Van Crombrugge met slechts zeven matchen in de A-ploeg op de teller. Toch wilden Kompany en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar hem graag meenemen naar Engeland.

Bij Burnley hoopt Verbruggen eerste keeper te zijn, te promoveren naar de Premier League en ook Oranje-international te worden. Daar zou Anderlecht wellicht van mee profiteren. Kompany zei eerder wel dat hij geen Anderlecht-spelers wilde wegplukken om zijn ex-club niet te verzwakken, maar in zijn ogen helpt hij paars-wit net. Josh Cullen had nog maar één jaar contract en Verbruggen was tweede keeper. Zij leveren nu veel geld op.(thst, jug)