Nieuwe aanvallende versterking voor Philippe Clement: Breel Embolo trekt naar AS Monaco

AS Monaco heeft met Breel Embolo een nieuwe naam aan de selectie toegevoegd. De Zwitser verlaat Mönchengladbach voor een avontuur bij Philippe Clement en co.

Na Takumi Minamino mag Philippe Clement een nieuwe aanvaller bij AS Monaco welkom heten: Breel Embolo. De 25-jarige Zwitser komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent aan de zuidkust van Frankrijk voor vier seizoenen. Bij de Duitsers was Embolo afgelopen seizoen goed voor 11 goals en zes assists. Bij de Zwitserse nationale ploeg verzamelde hij dan weer 56 caps, waarin hij negen keer de weg naar doel vond.

Voor Mönchengladbach was Embolo actief bij Basel en Schalke 04. Bij Basel werd hij een van de jongste doelpuntenmakers in de Champions League. Op 17-jarige leeftijd pikte hij zijn goaltje mee in de met 4-0 gewonnen groepsmatch tegen Loedogorets in 2014.

“Ik ben erg blij dat ik bij AS Monaco terecht ben gekomen en dat ik deel kan uitmaken van dit prachtige project. Ik dank de directie dat ze me de kans hebben gegeven. Ik wil zo snel mogelijk integreren en mijn kwaliteiten aan het team laten zien. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe omgeving en de Ligue 1 te ontdekken, een kampioenschap waarvan het niveau constant evolueert”, wist Embolo bij zijn eerste woorden in Monaco te vertellen.