Dan toch geen stunt: gemengd estafetteteam eindigt als voorlaatste in eerste reeks en mist de finale op WK atletiek

Het Belgische gemengde estafetteteam op de 4x400 meter is er vrijdag op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon) niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. De Belgen eindigden als zevende en voorlaatste in de eerste reeks in 3:16.01. De top drie van elk van de twee reeksen stootte door naar de finale, net als de twee beste verliezende tijden.

Alexander Doom, Camille Laus, Christian Iguacel en Helena Ponette vormden het Belgische team, maar konden vanuit baan 1 nooit meestrijden voor de eerste drie plaatsen. De overwinning in de eerste reeks was voor de Verenigde Staten, in 3:11.75. Nederland (3:12.63) werd tweede, Polen (3:13.70) derde.

Kevin Borlée en Naomi Van Den Broeck kwamen niet in actie bij België.

In de eindafrekening werden de Belgen tiende. De Dominicaanse Republiek won de tweede reeks in 3:13.22, voor Ierland (3:13.88) en Jamaica (3:13.95). Italië (3:13.89) en Nigeria (3:14.59) stootten met de twee beste verliezende tijden door naar de finale. Beide landen kwamen uit in de reeks van de Belgen.

De finale is omstreeks 4u50 Belgische tijd vannacht.