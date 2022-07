Europa kreunt onder de hitte: 47 (!) graden in Portugal, noodtoestand afgekondigd in Groot-Brittannië

Vanaf nu wordt het bij ons elke dag nog een paar graden warmer met dinsdag volgens het KMI maxima tot 38 graden. Maar het kan nog erger. Wie met vakantie gaat naar Frankrijk, Spanje of Portugal, moet rekening houden met temperaturen boven de 40 graden. En met lokaal zware bosbranden. Zelfs Groot-Brittannië is een echte bakoven, de noodtoestand is er zelfs afgekondigd.

OPROEP. Valt jouw vakantie in het water door bosbranden?

België

Wie dit weekend de koelte wil opzoeken aan de kust, zal daar niet alleen zijn. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht zeer druk verkeer op weg naar zee. In het binnenland zal het bakken en braden zijn, voorspellen onze weermannen.

Zaterdag wordt tot 25 graden voorspeld, zondag stijgt het kwik al naar 27 graden en het wordt alleen maar warmer met maandag 34 graden. Dinsdag bereikt subtropische lucht vanaf het Iberische Schiereiland ons land waardoor het extreem warm wordt met maxima 38 graden in het centrum. Lokaal kan het zelfs nog wat warmer worden, volgens het KMI. Pas ten vroegste volgende donderdag wordt een spat regen verwacht, zegt Sabine Hagedoren.

LEES OOK. Dinsdag 40 graden in Limburg? “Wordt meer en meer een realistisch scenario”

Dat wil zeggen dat het hitteplan van de overheid in werking treedt en dat er geen water meer mag opgepompt worden uit waterlopen. Maandagochtend komt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) samen en wordt wellicht beslist dat het verboden wordt om auto’s te kuisen, de tuin de sproeien of zwembaden te vullen met leidingwater. Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid roept ook op om voldoende water te drinken en zo veel mogelijk uit de volle zon te blijven.

Frankrijk

In Frankrijk was het de voorbije dagen al warm in het zuiden met temperaturen rond de 40 graden, en de bakoven lijkt er nog maar op temperatuur te komen. De Franse weerdienst Météo France voorspelt een hittegolf in het zuidwesten en het zuiden en geeft een code oranje voor zeven departementen (onder meer de Gironde, de Ardèche en de Drône) wegens de grote hitte en de droogte. Vanaf maandag kan het er tot 42 graden worden.

Op tal van plaatsen zijn grote bosbranden uitgebroken en moesten inwoners en toeristen geëvacueerd worden. Het gevaar voor bosbranden blijft overigens.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Portugal

In Pinhaõ, in het noorden van Portugal, werd 47 graden gemeten, en dat is een nieuw record. En het blijft er puffen, met als gevolg dat de bosbranden die er op verschillende plaatsen woeden, moeilijk te bestrijden zijn. Er viel al minstens één dode.

De helft van het land leeft er momenteel in “code rood” wegens de hitte die nog een tijdje zal aanhouden.

Spanje

Hoewel het hoogtepunt van de hittegolf in Spanje lijkt te zijn gepasseerd, moet men er nog tot begin volgende week wachten op iets mildere temperaturen. Om 7 uur vrijdagochtend was het al 37,2 graden in de zuidwestelijke provincie Badajoz en ook dit weekend wordt het weer puffen. In Madrid wordt 40 graden verwacht, in Sevilla zelfs 41. Dan is het iets draaglijker op de Canarische Eilanden waar het zo’n 30 graden is, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Het Spaanse weerinstituut Aemet waarschuwt dat het absolute record van 47,4 graden - gevestigd in augustus 2021 - deze zomer kan sneuvelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Italië

In Italië zal de warmte zich de komende dagen vooral in het noorden opbouwen. In die regio was het al bijzonder droog. De rivier Po, nochtans erg belangrijk voor de al belabberde economie in de streek, staat op het laagste niveau van de voorbije 70 jaar. Grotere schepen kunnen er niet meer passeren, sommige stukken liggen zelfs droog.

Onder meer in Toscane en Milaan stijgen de temperaturen nog met de dag. Zondag wordt het er tot wel 40 graden.

Groot-Brittannië

De hitte trekt intussen geleidelijk aan noordwaarts. Het Britse weerinstituut Met Office heeft voor begin volgende week voor het eerst code rood afgekondigd voor extreme hitte. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden. Dat is onder meer het geval voor Londen.

De hoogste temperatuur die ooit in het land werd gemeten is 38,7 graden, op 25 juli 2019 in Cambridge. Dat record zal dus zo goed als zeker sneuvelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Turkije en Griekenland

Ook in het gebied rond de Egeïsche Zee is het bloedheet en blijft men niet gespaard van bosbranden. Maar anders dan bij ons zijn ze in die regio zulke hoge temperaturen gewoon in deze tijd van het jaar. Toeristen ondervinden er dan ook weinig hinder door. Al woeden ook daar bosbranden. Onder meer in de streek rond Athene.