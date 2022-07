Mina Libeer pakt brons in de categorie tot 57 kg op Grand Prix in Zagreb

Mina Libeer heeft vrijdag in de Kroatische hoofdstad Zagreb de derde plaats veroverd op de Grand Prix judo. Ze versloeg in de categorie tot 57 kg de Cubaanse Arnaes Odelin Garcia (IJF 20) in de kamp om het brons.

De 24-jarige Gentse, nummer twaalf van de wereld, was vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde versloeg ze de Dominicaanse Ana Rosa (IJF 70) met een waza-ari. De Française Ophélie Vellozi (IJF 172) ging vervolgens met twee waza-ari’s voor de bijl. In de kwartfinales was de Canadese Christa Deguchi (IJF 23), de wereldkampioene van 2019, te sterk met een waza-ari in de Golden Score.

Libeer slaagde er in de herkansingen wel in de Israëlische Timna Nelson Levy (IJF 2) te verrassen met ippon. Ook in de kamp om het brons legde onze landgenote haar opponente neer met ippon.

Eerder op de dag verloren Loïs Petit (-48 kg) en Fiona Vanbiesbroeck (-52 kg) hun eerste kamp. Petit (IJF 58) verloor met ippon van de Japanse Wakana Koga (IJF 16), Vanbiesbroeck (geen ranking) moest na twee waza-ari’s inpakken tegen de Spaanse Ana Perez (IJF 24).

Zaterdag komen met Jeroen Casse (-73 kg) en Abdul Malik Umayev (-81 kg) twee Belgen in actie. Zondag is het de beurt aan Karel Foubert (-90 kg) en Yves Ndao (+100 kg).