Bassist Paul Ryder van Britse band Happy Mondays overleden

Paul Ryder, de bassist van de band Happy Mondays, is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Britse media. Hij werd enkele uren voordat de band zou optreden in Sunderland dood aangetroffen.

Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. In een bericht op Facebook bevestigt de band namens de familie het overlijden van de muzikant.

De band uit Manchester werd populair met een mix van house en rock. Bekende hits van de band zijn Kinky Afro en Step On. Naast hun muziek werden de leden van Happy Mondays ook bekend door overmatig drugsgebruik.

Samen met bands als The Charlatans, The Stone Roses, James en Inspiral Carpets behoorde Happy Mondays tot de exponenten van de Madchester-sound. Veel van de bands traden op in de beroemde club The Haçienda en brachten hun muziek veelal uit op het Factory-label van oud-dj Tony Wilson. Over de nachtclub en de muziekscene in Manchester werd begin deze eeuw de film “24 Hour Party People” gemaakt. De film werd vernoemd naar een track van Happy Mondays.