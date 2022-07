Jong Genk neemt pas in slotminuut afstand van Future Winterslag

Jong Genk won vrijdagavond zijn eerste match in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwkomer in de Challenger Pro League kon op bezoek bij vierdeprovincialer Future Winterslag een hele resem kansen niet verzilveren en moest tot de slotminuut wachten op de verlossende 0-1.

Sporting Winterslag stopte vorig seizoen halverwege de competitie, maar maakte enkele maanden later alsnog een doorstart met de nieuwe naam FC Future Winterslag. Dat leverde hen een 20-jarig jubileum op. Meteen het sein voor voorzitter Yves Grouwels de fakkel door te geven aan Rachid Chelah. Een galamatch tegen Jong Genk zette de kroon op de feestelijkheden.

Jong Genk eiste de bal op, hield het tempo hoog en creëerde kansen via Diawara, Arabaci en Claes. Maar de laatste pass was vaak te slordig of doelman Conte lag in de weg. Winterslag speelde compact en met veel strijdlust, maar Genk-doelman Stevens bedreigen lukte niet. Diepe spits Vanderstukken probeerde wel, maar stond alleen tegen een Genkse overmacht.

In de tweede helft kon Winterslag het tempo niet meer aan en plooide terug voor het eigen doel. Jong Genk probeerde de muur te slopen via de flanken, maar de Winterslag-goalie en enkele benen bleven in de weg liggen. Ook op de ingestuurde hoekschoppen lukte het voor de Genkies niet. Uiteindelijk brak Van De Perre in blessuretijd de ban met een rake kopstoot na voorzet van Godts.

“Meer gif in de zestien”

“We speelden op onze vraag twee keer 35 minuten”, stak Jong Genk-trainer Hans Somers van wal. “We zitten momenteel met een beperkte kern en om blessures te vermijden hebben we dit bewust gedaan. Ik ben blij met het geleverde spel en we hebben geen blessures opgelopen. Voor onze jongens was dit een eerste ‘mannenwedstrijd’. Je merkt dat het daarin wat steviger gaat. En dan mag je nog zo goed voetballen, in de eindzone moeten we als ploeg nog wat meer gif hebben om die kansen af te werken.”

“Zo’n wedstrijd is goed voor het zelfbeeld van de jongens”, aldus Somers nog. “Ze weten wat ze kunnen, maar zien ook dat er nog een hele weg is af te leggen. We moeten nog stappen zetten. Volgende week gaan we op stage in Valkenswaard. Dat wordt een zware week met veel trainingsmomenten. Het zal trainen, eten, rust, trainen worden. We gaan ook veel meer tactisch trainen, hoewel we deze week ook al op de hoekschoppen getraind hadden. Die variaties kwamen er goed uit, alleen in de afwerking ontbrak het nog. Daar gaan we aan werken.”

FC FUTURE WINTERSLAG: Conte – Morabito, Todde, Moretti, Kazza (53’ Van Vugt) – Ait Salah, Paulussen, Kaya (63’ Aboumadien), Jarir, Aboumadien (41’ Haumont) – Vanderstukken.

JONG GENK eerste 35’: Stevens – Rommens, Van De Perre, Ndenge Kongolo, Martens – Swerts, Bangoura – Godts, Claes, Arabaci – Diawara.

JONG GENK tweede 35’: De Boeck – De Grand, Rommens, Swerts, Martens – Smekens, Michiels, Van De Perre – Claes, Nuozzi, Sakkali.

DOELPUNT: 0-1 Van De Perre 70+1’.

SCHEIDSRECHTER: Bart Capiot.

TOESCHOUWERS: 250.

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets