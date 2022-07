Thierry Neuville zakt in Estland naar vijfde plek: “Op het einde ging het beter dan verwacht’

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) kenden een probleemloze dag in de Rally van Estland. Alleen ontbrak het onze landgenoten aan vertrouwen in de wegligging van hun Hyundai om voluit te kunnen gaan en de tijden te rijden die meestal van hen verwacht worden.

Halfweg de eerste wedstrijddag reed Neuville in vierde positie. Op het einde van de eerste volledige wedstrijddag was hij één plaats gezakt. “Mijn doel was om deze namiddag de vierde plaats vast proberen te houden. Jammer genoeg zijn we daar niet in geslaagd. Maar de kloof met die vierde plaats bedraagt slechts zeven seconden”, zei hij na afloop. “We wisten dat het voor ons een moeilijke dag zou worden. Ik heb niet het volle vertrouwen in de wegligging van de wagen. Maar op het einde van de dag ging het eigenlijk beter dan verwacht.”

De Rally van Estland en de Rally van Finland eind deze maand zijn hoge snelheidsrally’s gereden op een vrijwel identiek parcours van snelle gravelwegen, blinde bochten en tal van jumps. “Het is een specifieke rally waar je op smalle wegen hoge snelheden haalt. Morgen hoop ik op een probleemloze dag, net zoals dat vandaag het geval was. Lukt dat, dan zien we wel. Hoe dan ook wordt het morgen een verraderlijke dag. We weten nog niet wie deze rally zal winnen. Wat ik wel weet, is dat ik net na dat duo een plekje op het podium wil bemachtigen”, besloot Thierry Neuville.